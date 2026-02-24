Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım
TRT1'de Cuma günlerine damga vuran Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'dan Teşkilat dizisiyle ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.
TRT1'de Cuma günlerine damga vuran Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'dan Teşkilat dizisiyle ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.
TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde oynadığı Esme karakteriyle gündemde olan Deniz Baysal, İbrahim Selim'in programına konuk olarak kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Teşkilat dizisinin ilk üç sezonunda başrol oynayan ancak dördüncü sezonda kadroda yer almayan Baysal'ın ayrılığı o dönemde izleyiciler tarafından merak edilmişti.
Ünlü oyuncu, projeden kendi isteğiyle değil, senaryo gereği ve ani bir kararla çıkarıldığını söyledi.
Ayrılık sürecinin kendisinde duygusal bir boşluk yarattığını belirten Baysal, "1,5 sene o boşluğu hissettim. Üst üste 3 sezon bir işte yer alıyorsun, son dakika iptal oluyor.
Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım. Hazırlamamıştım kendimi" ifadelerini kullandı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23