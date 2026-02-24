  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

TRT1'de Cuma günlerine damga vuran Taşacak Bu Deniz dizisinin başrol oyuncusu Deniz Baysal'dan Teşkilat dizisiyle ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi.

Foto - Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

TRT1 ekranlarında yayınlanan 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde oynadığı Esme karakteriyle gündemde olan Deniz Baysal, İbrahim Selim'in programına konuk olarak kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Foto - Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

Teşkilat dizisinin ilk üç sezonunda başrol oynayan ancak dördüncü sezonda kadroda yer almayan Baysal'ın ayrılığı o dönemde izleyiciler tarafından merak edilmişti.

Foto - Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

Ünlü oyuncu, projeden kendi isteğiyle değil, senaryo gereği ve ani bir kararla çıkarıldığını söyledi.

Foto - Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

Ayrılık sürecinin kendisinde duygusal bir boşluk yarattığını belirten Baysal, "1,5 sene o boşluğu hissettim. Üst üste 3 sezon bir işte yer alıyorsun, son dakika iptal oluyor.

Foto - Taşacak Bu Deniz oyuncusundan itiraf: Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım

Benim için ani oldu, hikaye gereği çıkarıldım. Hazırlamamıştım kendimi" ifadelerini kullandı.

