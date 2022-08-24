  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Zelenski'den istifa açıklaması: Ben hazırım
Dünya

Zelenski'den istifa açıklaması: Ben hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Akan kanı durduracaksa hemen şu anda istifa etmeye hazırım" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 20:22:00 -
Zelenski'den istifa açıklaması: Ben hazırım

ABD'li Washington Post gazetesi Batılı siyasilerle yaptığı sohbetlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "İktidarda tutunmaya çalışmıyorum. Eğer mesele sadece benim gitmemse ve bu akan kanı durduracaksa, ben bunu kabul ederim. Hemen şimdi giderim. Ben siyasete bunun için başlamadım, savaşı durduracağını söylediğiniz zaman ben giderim" dediğini yazdı.

Boris Johnson'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Gününde başkent Kiev'e gelerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Johnson, "Dünya olarak Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını artırmamız gerekiyor. Rusya'nın kayıpları devasa. Putin'in kaldıracı azalacak. Ukrayna ile omuz omuzayız" dedi.

Boris Johnson ayrıca, "Ukrayna'yı desteklemenin bedelini biz yüksek enerji faturaları ile ödüyoruz ancak Ukraynalılar kanları ile ödüyorlar. İngiliz halkının buna katlanacak sabrı var" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Doları olanın serveti yok olacak' diyen Necmettin Batırel, Türkiye'nin yapacağı son hamleyi duyurdu
Ekonomi

'Doları olanın serveti yok olacak' diyen Necmettin Batırel, Türkiye'nin yapacağı son hamleyi duyurdu

Dolar kurunun sürekli olarak düşeceğini belirten Türkiye Gazetesi yazarı ekonomist Necmettin Batırel'den yeni değerlendirmeler geldi. ..
Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi…Halil Konakçı’dan dört dörtlük tespit!
Gündem

Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve daha nicesi…Halil Konakçı’dan dört dörtlük tespit!

Müslümanlarında hayatına dair Kur'an ve sünnet ışığında önemli tespitleri cami kürsüsünden halka duyuran Halil Konakçı hoca, ünlülerin insan..
Altın, dolar, Euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Bu yatırım aracının yakınından bile geçmeyin, uzak durun
Ekonomi

Altın, dolar, Euro ve gümüş derken İslam Memiş az önce duyurdu! Bu yatırım aracının yakınından bile geçmeyin, uzak durun

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dolardan mutlak suretle uzak durulması gerektiğini söyleyerek, "Sepetinizde en az 4 enstrüman o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23