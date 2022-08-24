Zelenski'den istifa açıklaması: Ben hazırım

ABD'li Washington Post gazetesi Batılı siyasilerle yaptığı sohbetlerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin "İktidarda tutunmaya çalışmıyorum. Eğer mesele sadece benim gitmemse ve bu akan kanı durduracaksa, ben bunu kabul ederim. Hemen şimdi giderim. Ben siyasete bunun için başlamadım, savaşı durduracağını söylediğiniz zaman ben giderim" dediğini yazdı.

Boris Johnson'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Gününde başkent Kiev'e gelerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Johnson, "Dünya olarak Ukrayna'ya silah sevkiyatlarını artırmamız gerekiyor. Rusya'nın kayıpları devasa. Putin'in kaldıracı azalacak. Ukrayna ile omuz omuzayız" dedi.

Boris Johnson ayrıca, "Ukrayna'yı desteklemenin bedelini biz yüksek enerji faturaları ile ödüyoruz ancak Ukraynalılar kanları ile ödüyorlar. İngiliz halkının buna katlanacak sabrı var" ifadelerini kullandı.