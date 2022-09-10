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Dünya Zelenski Bayraktar ile görüştü! Ukrayna'ya kurulacak fabrikanın detayları konuşuldu
Dünya

Zelenski Bayraktar ile görüştü! Ukrayna'ya kurulacak fabrikanın detayları konuşuldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı vererek görüşmede Ukrayna'ya kurulması planlanan Baykar fabrikasının detayları konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 12:40:00 -
Zelenski Bayraktar ile görüştü! Ukrayna'ya kurulacak fabrikanın detayları konuşuldu

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, 6 aydır Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna'ya gitti. Savaşın başından beri Ukrayna'ya SİHA ve İHA'larla destek olan Bayraktar, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

'Barış için çaba göstermeyi sürdüreceğim'

Zelenski, Bayraktar'a 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı takdim etti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından 1. Derece Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildim. Bu kıymetli takdire layık gören Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ederim. Barış ve adaletin hakim olduğu bir dünya için çaba göstermeyi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

SİHA fabrikasının detayları konuşuldu

Sosyal medyadan paylaşım yapan Zelenski ise Haluk Bayraktar'la Ukrayna'daki BAYKAR fabrikasının inşaatının detaylarını konuştuğunu açıkladı. Zelenski, Kiev'de Bayraktar ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Baykar fabrikasının Ukrayna'da kurulmasının ve Ukrayna unsurlarının kullanılarak yeni ürünlerin üretilmesinin ayrıntılarını görüştük" dedi.

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Yorumlar

yasemin

HAYIRLI, UĞURLU olsun VATANIMIZA, MİLLETİMİZE.

Mahmud

Ruslar senin peşini bırakmazlar Haluk dikkat et kendine
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