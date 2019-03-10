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Zeki Yavru'dan Trabzonspor taraftarına tepki: Kusura bakmayın ama biz ne hale geldik ya!

Akhisarspor'da forma giyen Zeki Yavru, Trabzonspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu.

10 Mart 2019 Pazar 11:13
Zeki Yavru'dan Trabzonspor taraftarına tepki: Kusura bakmayın ama biz ne hale geldik ya!

Bir dönem Trabzonspor forması giyen şimdilerde ise Akhisarspor'da top koşturan Zeki Yavru isyan etti. Dün oynanan Trabzonspor Akhisarspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuşan Zeki Yavru çok sert açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar:

Zeki Yavru “Maalesef ki futbolun dışında konuşacağım bizim insanlarımız bundan anlamıyorlar. Kusura bakmayın ama biz ne hale geldik ya! Memleket olarak şehir olarak biz ne hale geldik. Ben Trabzonsporluyum, Trabzonluyum bunu herkes biliyor. Ama ben Akhisarspor formasıyla bu sahada mücadele ediyorum. Benim anama küfür ediyorlar. Ne yapayım ben Trabzonspor’un attığı gollere sevineyim mi? Benim ekmeğim bu ya! Biz ne hallere geldik! Ne zaman şerefiyle, namusuyla ekmek kazanmaya çalışan insanlara küfür ediyorlar. “ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:13
  1. Zeki Yavru
  2. Trabzonspor
  3. Akhisarspor
  4. Süper Lig
  5. Trabzon

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