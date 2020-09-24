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Aktüel Zeki Müren vefatının 24. yılında Bodrum'daki sanat müzesinde anıldı
Aktüel

Zeki Müren vefatının 24. yılında Bodrum'daki sanat müzesinde anıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:40:40 -
Zeki Müren vefatının 24. yılında Bodrum'daki sanat müzesinde anıldı

MUĞLA (AA) - Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve oyuncu Zeki Müren, vefatının 24. yılında Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

Zeki Müren'in Kumbahçe Mahallesi'nde müze olarak kullanılan evinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara kapalı olarak gerçekleştirilen mevlit töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tören, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın resmi internet ve sosyal medya hesaplarından online yayınlandı.

Öte yandan, Türkiye'nin farklı illerinden ilçeye gelen vatandaşların, töreni, müzenin girişinden takip ettikleri görüldü.


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