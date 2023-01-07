Zeki Müren de bizi görecek mi Deniz Zeyrek? Sen daha çoook beklersin aslanım

Muhalefetin amigoluğunu yapan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, doğmamış çocuğa don biçti. Daha aday bile belirleyemeyen altılı masa ile ilgili "mış'lı-miş'li" ifadeler kullanan Zeyrek, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı adayı kim olursa olsun, seçimlere aslında “Cumhurbaşkanlığı Liderler Kabinesi” olarak girecek. Seçmenlere, Altılı Masa’daki partilere bir güvence olarak partilerin liderlerinin Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bulunacağını taahhüt edecek. Parlamenter sisteme geçiş süreci tamamlanana dek bütün liderler kabinede olacak ve kritik kararlar istişareyle alınacak."