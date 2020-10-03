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Gündem Zeki Ergezen Hakk’a yürüdü
Gündem

Zeki Ergezen Hakk’a yürüdü

AK Parti’nin kurucularından eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki Ergezen, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede 71 yaşında vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 15:02:00 -
Zeki Ergezen Hakk’a yürüdü

Ergezen’in cenazesi, memleketi Ahlat’ta toprağa verilecek. Bitlis’in Ahlat ilçesinde 2 Aralık 1949’da dünyaya gelen Ergezen, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Bitlis ve Muş’ta Bayındırlık İl Müdürlüğü ve çeşitli kurumlarda İnşaat Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulunan Ergezen, AK Parti Kurucu Üyeleri arasında yer aldı. TBMM’de 19, 20, 21 ve 22. dönem Bitlis Milletvekilliği yapan Zeki Ergezen, 20. dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyeliği görevine seçildi. Zeki Ergezen, 58. ve 59. hükümetlerde Bayındırlık ve İskan Bakanı olarak görev yaptı.

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