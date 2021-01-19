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Spor Zeki Çelik yeni takımına çok yakın
Spor

Zeki Çelik yeni takımına çok yakın

İtalya Serie A ekibi Roma Fransa 1. Ligi'nde Lille forması giyen milli sağ bek Mehmet Zeki Çelik’in transferini sonlandırmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 16:53:00 -
Zeki Çelik yeni takımına çok yakın

Roma, 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik için görüşmelere başladı. 23 yaşındaki sağ bek için İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın da ilgisi olmasına rağmen Zeki Çelik de Roma forması giymeye sıcak bakıyor. Lille'in ise Zeki Çelik için istediği bonservis bedeli ise 15 milyon Euro.

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