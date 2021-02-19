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Siyaset Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı: HÜDA PAR ile Hizbullah'ın ilişkisi var mı?
Siyaset

Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevapladı: HÜDA PAR ile Hizbullah'ın ilişkisi var mı?

Akit Tv canlı yayınına katılan HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Zekeriya, kendisine yöneltilen, 'HÜDA PAR ile Hizbullah arasında bir ilişki var mı?' sorusunu cevapladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 22:29:00 - 2021-02-19 22:31:28

 Yeniakit.com.tr 

HÜDA PAR Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, Akit Tv canlı yayınında Muharrem Coşkun'a konuk oldu. Coşkun, Yapıcıoğlu'na izleyicilerden gelen soruları da aktardı.

'Ben Hizbullah'ın kendi kendisini feshettiğini duymadım'

Zekeriya Yapıcıoğlu, 'HÜDA PAR ile Hizbullah'ın bir ilişkisi var mı? Artık Hizbullah diye bir örgüt var mı?' diye soran Muharrem Coşkun'a, "Hizbullah diye bir örgüt var. Ben Hizbullah'ın kendi kendisini feshettiğini duymadım. Ben avukat olarak da Hizbullah'ın davalarını takip ettim. Hizbullahtan yargılanan bazı kişilerin savunmalarına da katıldım. Onlar da Hizbullah'ın içinde olduklarını ve böyle bir yapının olduğunu söylediler. Dolayısıyla kim Hizbullah yoktur diyorsa doğru bir tespit yapmıyor." diyerek cevap verdi.

'Legal bir partiyiz'

Zekeriya Yapıcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"HÜDA PAR legal alanda faaliyet gösteren mustakil bir siyasi partidir. Bizim İslami kimliğimiz dolayısıyla böyle bir yakıştırmayı yapanlar olabilir. Biz İslami hassasiyeti olan herkesin siyaset sahnesi içinde temsilcisi olmak isteriz. Ama bunun da şartı onların bize temsil yetkisini vermesidir. Yoksa kendi kendimize gelin güvey olmuş oluruz."

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Yorumlar

Cumali Mol

Artık reyimi size vereceğim inşaallah. 
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