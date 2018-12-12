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Zekeriya Öz FETÖ'nün cennetlik listesinde yer aldı

Almanya’ya kaçan FETÖ'cü eski savcı Zekeriya Öz'ün, terörist elebaşı Fethullah Gülen'in hazırladığı bin kişilik cennetlik listesinde yer aldığı öğrenildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:52
Zekeriya Öz FETÖ'nün cennetlik listesinde yer aldı

Almanya’ya sığınan firari FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz’ün, 17 Aralık kumpası sonrası elebaşı Fetullah Gülen tarafından hazırlanan bin kişilik ‘cennetlik’ listesinde isminin yer almasına çok sevindiği ortaya çıktı.

Kaynak Holding’e bağlı şirketlerden ele geçirilen dijital verilerin incelemesi sırasında polisin tespit ettiği FETÖ’ye ait bin kişilik ‘cennetlik’ listesinde ilginç ayrıntılar ortaya çıktı.

Herkese anlatıyormuş

Dijital verilerde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in "Mizandan kırmızı pasaportla geçecekler” diyerek cennet vadettiği isimler arasında firari savcı Zekeriya Öz de bulunuyordu. Listede ismi bulunan ve ‘cennetlik’ listesine dair detayları polise anlatan şüphelilerden biri, Zekeriya Öz’ün, listede ismini görünce çok sevindiğini söyledi. Öz’ün, yargı imamlarını arayarak Gülen tarafından belirlenen ‘cennetlik’ listesinde ismi olduğunu herkese anlattığı öğrenildi.

Bin kişi listede

Bin kişilik ‘cennetlik’ listesinde, “33 örgüt yöneticisi, 33 imam, 47 imamın akrabaları, 9 Gülen’in akrabası, Bylock’çu 168 kişi, KHK ile ihraç edilen 70 kişi, FETÖ soruşturması açılan 414 kişi, FETÖ ile bağlı şirketlerde SGK kaydı bulunan 475 kişi ile örgüt kurumlarından yöneticilik yapan ve üye olan 177 kişi” yer alıyor.

Adliye listesi Öz'de

Listenin, belirli kriterler ile ayrıldığı öğrenilirken, 17 Aralık kumpasına imza atan polis ve savcılar için ayrıca hazırlandığı ifade edildi. Emniyetçilerin listesi Ali Fuat Yılmazer’e gönderilirken, yargı personelinin listesinin Zekeriya Öz’e gönderildiği öğrenildi.

Seçen'in adı da var

Emniyetçiler Ali Fuat Yılmazer, Erol Demirhan, Hayati Başdağ, Mesut Yılmaz, Yakup Saygılı, Yasin Topçu, Kazım Aksoy ve Hamza Tosun’un adı listede yer alırken, savcılar Zekeriya Öz, Muammer Akkaş ve Fikret Seçen'in de ismi bulunuyor. Emniyetçilere gönderilen listenin üzerinde "Yusuflar için ismen dua listesi" yazdığı da belirtildi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:52
  1. FETö
  2. Zekeriya Öz

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