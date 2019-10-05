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Zekâtın incelikleri

Zekât, Kur’ân’da 32 yerde namazla beraber emredilen kesin ve kuvvetli bir farzdır. Zekâtı vermek farz, geciktirilmeden aynı sene içinde vermek vacibtir. Zekât bir sene sonraya bırakılmamalıdır.

05 Ekim 2019 Cumartesi 11:57
Zekâtın incelikleri

Zekât, Kur’ân’da 32 yerde namazla beraber emredilen kesin ve kuvvetli bir farzdır. Zekâtı vermek farz, geciktirilmeden aynı sene içinde vermek vacibtir. Zekât bir sene sonraya bırakılmamalıdır. İki sene geçtiği halde hâlâ verilmemişse günâh işlenmiş olur. Bir kimsenin, nisab miktarı malının zekâtını birkaç sene öncesinden vermesi sahihtir.

Kadının çeyizinin zekâtı verilmeli mi?

Kadının çeyizinden; ev eşyası, giyim elbisesi, kullanılan kapkacak gibi, dengi olan diğer kadınlara lâzım olan şeyler zarurî ihtiyaç sayılacağından bunlar için zekât verilmez. Bunların haricindeki süs ve zînet eşyaları ile kullanılmayan kapkacak, değer olarak nisab miktarını bulursa, kadın bunlarla zengin sayılır.

Zekâtı başka yere göndermek

Zekâtı, malın bulunduğu yerden başka bir yere göndermek mekruhtur. Evlâ olan komşuluk hakkına riâyet ederek zekâtı bulunduğu yerde vermektir. Zekâtın gönderildiği yerdeki fakirin akraba olması, daha muhtaç olması, daha sâlih ve daha takva olması, Müslümanlara daha faydalı olması, ilim talebesi olması veya devamlı ibâdet eden biri olması durumunda, zekâtın başka yere gönderilmesi mekruh değildir. Malın üzerinden bir sene geçip zekât farz olmadan önce verilen zekâtı başka bir yere göndermek de mekruh olmaz.

Alacakların zekâtı

Kuvvetli ve orta kuvvetli alacaklar ki tahsil edildiklerinde bunların geçen senelere ait zekâtları verilmelidir.

Zayıf alacaklar. Bunlar da bir şeyin karşılığı olmayan alacaklardır. Kadının, kocasından alacağı olan mehir gibi. Ele geçtikten sonra bir sene beklerse bunların da zekâtları verilir.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 11:57
  1. Zekât
  2. Kur’ân-ı Kerim
  3. Zekât vermek
  4. nisab miktarı
  5. Müslümanlar

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