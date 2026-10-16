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Suç isnadı yapılanlar diğerlerini solladı Galatasaray yönetiminde bu nasıl iş?

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Suç isnadı yapılanlar diğerlerini solladı Galatasaray yönetiminde bu nasıl iş?

Ömer Sarıgül’ün sabah saatlerinde gözaltına alınması ile birlikte Galatasaray yönetiminde suç isnadı yöneltilen veya hapis cezası alan yönetici sayısı diğer yöneticilerin sayısını geride bıraktı.

Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu sabah saatlerinde gözaltına alınırken, Galatasaray yönetiminde ilginç bir tablo ortaya çıktı. Sarıgül’ün gözaltına alınması Galatasaray yönetiminde suç isnat edilen ve ceza alan diğer isimleri  akılları getirirken, yönetim kurulunda suç isnat edilen isimlerin diğer isimleri geride bırakması ise dikkat çekti.

 

KİM NE İLE SUÇLANDI?

Niyazi Yelkencioğlu hakkında 2024 yılında Galatasaray'da bazı derbi ve önemli maçların biletlerinin karaborsada fahiş fiyatlarla satıldığına ve kulüp yöneticilerinin bu süreçle bağı olduğuna dair sosyal medyada iddialar ortaya atılmıştı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu iddiaların araştırılması için bizzat suç duyurusunda bulunmuş, ancak savcılık iddialara yönelik kovuşturmaya yer olmadığına dair karar vermiştir.

Nihat Kırmızı Fon soruşturması kapsamında Tera Holding Yönetim Kurulu üyesi Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ile birlikte tutuklandı.

Maruf Güneş Temmuz ayında 2026'da yürütülen bir "bahis şikesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların Maruf Güneş'in geçmiş yıllardaki düşük tutarlı bireysel bahis işlemlerine dayandığı belirtilmiştir.

Eray Yazgan, bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezası verildi. Yazgan hakkındaki hükmün açıklanması geriye bırakıldı

Emir Aral, Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 448 kişinin tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

 

SON OLARAK EMİR SARIGÜL

Emir Sarıgül, ekim 2026'da Almanya bağlantılı bir ticari meseleden ötürü yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır.

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