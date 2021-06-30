Zekat ve fitreleri de Kandil’e yollamışlar

Namaz, Cennet, ayet gibi İslam’ın kutsallarıyla alay eden terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP tarafından yönetilen belediyelerde, Müslüman halktan toplanan ‘Fitre ve Zekat’ların bile yoksullara değil, Kandil’e aktarıldığı ortaya çıktı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kabul edilen HDP’nin kapatılması için hazırlanan iddianameye, HDP’li belediyelerin PKK ile ilişkilerine dair en küçük ayrıntılar bile girdi.

İddianamede yer alan bilgilere göre belediye başkan adayları PKK/KCK terör örgütü tarafından belirleniyordu. Seçildikten sonra da başkanların iş ve işlemleri teröristler tarafından yönetiliyor ve denetleniyordu. Örgütün talimatları ile belediye çalışanlarından örgüte destek için ‘Fitre ve Zekat’ adı altında para toplanıyor, belediye araç ve gereçleri PKK’nın hizmetine veriliyor, belediye çalışanlarına haberi olmadan fazla mesai ücreti yazılıyor ve bu paralar terör örgütüne aktarılıyordu. Belediye çalışanları örgütün yayın organlarına zorla abone yapılıyor, maaşlarından onayları olmadan belli bir miktarın kesilerek terör örgütüne gönderiliyordu. Belediye avukatları da PKK-KCK operasyonlarında yakalanan terör örgütü mensubu kişilerin müdafiliği ile görevlendiriliyordu.

Ev ev dolaşıp halktan terör örgütüne para toplamışlar

HDP’li belediyelerin birinci önceliğinin oylarını aldığı halk değil, dağdaki katil sürüleri olduğuna dikkat çekilen iddianamede, şu ifadelerle yer aldı; “Belediyede işe alımlarda PKK/KCK terör örgütünce ‘değer ailesi’ olarak tanımlanan öldürülen teröristlerin yakınları işe alınıyor, belediye bütçesinden PKK’lıların ailelerine yardım yapılıyor, belediyelerin malzeme alımlarında fiyatlar yüksek gösterilerek aradaki farkla yine teröristlerin ihtiyaçlarına koşuyorlardı. Devletin yanında yer alan belediye çalışanları işten çıkarılıyor, terörist cenazeleri belediyeye ait araçlarla taşınıyor, yaralı teröristler tedavi ediliyor, belediye görevlileri cezaevindeki örgüt mensupları ile PKK arasında kurye vazifesi görüyor, terör örgütü adına ev ev dolaşıp para toplanıyordu...”

