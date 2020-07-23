Zekai Aksakallı emekliye mi sevk edildi? Zekai Aksakallı kimdir, nerelidir?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekli edilenler arasında eski Özel Kuvvetler Komutanı olan 2. Kolordu Zekai Aksakallı ve eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel de bulunuyor.

Zekai Aksakallı kimdir?

TSK Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı 1962 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 17 yaşında Erzurum Lisesi'nde okuduğu yıllarda Avusturya'da düzenlenen liseler arası Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve 397 sporcu arasında 27. oldu. Zekai Aksakallı evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 1984 yılından bu yana askerlik yaşamı aktif olarak devam etmektedir.

2009 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2013 Yüksek Askeri Şura kararları sonrası 1. Özel Kuvvet Komutanı olarak görev yaparken Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı.