Zeka geliştiren oyunlar nelerdir?

Hepimiz biliyoruz ki zeka geliştirilebilir. Hatta bunun için hamilelikten itibaren özel beslenme düzenleri uygulayanlarımız bile var.

Öncelikle, şunu unutmayın ki okul öncesi çocuğunun, özellikle 3 -7 yaş arasındaki dönemde, en büyük öğrenme aracı oyundur. Oyun, sizin sevginiz ve çocuğunuza sağladığınız sağlıklı beslenmeden sonra, bu yaş grubu çocuklarının sosyal, bedensel ve zihinsel gelişimine direkt etki eden belki de en önemli faktördür.

Çocuklar, oyun oynarken mutlu olur, sorun çözme yeteneğini geliştirir, toplumsallaşır. Oyun, yetişkinler için de fırsattır. Oyun oynadığı sırada çocuğunu izleyen anne baba, çocuğunu daha iyi tanıma, onun ilgi alanlarını, sevdiklerini, dünyaya ve kendisine dair algılarını ve hatta olası duygusal problemlerini bile fark edebilirler.

ÇOCUĞUNUZUN ZEKA GELİŞİMİ İÇİN ÖNERİLEN OYUNLAR:

Öncelikle anne ve babanın çocukla oyun oynaması çok önemli. Zaman ayırarak, zevk alarak ve çocukla iletişim içinde, karşılıklı oyun oynamak çocuk için büyük faydalar sağlar.

Ebeveynin çocukla ilişki kurduğu ve mutlulukla oynadığı bir oyunun içinde hangi oyuncakla oynandığının pek de bir önemi yoktur. Örneğin, plastik mandallarla birbirinizin kıyafetlerini mandallayabilir, çoraplardan yaptığınız topları plastik sepetlere atabilirsiniz.

Birlikte şarkı söylemek bir çocuk için hem eğlenceli hem de öğreticidir. Üstelik bir de dans ederseniz, ne güzel! Örneğin, "Mini mini bir kuş" şarkısını söylerken, canlandırmalar yapabilir, kollarınızı kuş kanadı gibi çırpabilirsiniz. Bu, çocuğunuzun hem işitsel hem bedensel zekası için faydalıdır.

Taklit oyunlar çocuğun duygu dünyasını keşfetmek ve onun duygusal zekasını geliştirmek için birebirdir. Örneğin, hepimizin küçükken oynadığı evcilik. Evcilikte, siz çocuk, çocuğunuz ebeveyn rolünü alabilir. Böylelikle hem empati yeteneği gelişmeye başlar hem de sizi nasıl algıladığıyla ilgili fikir edinmiş olursunuz.

Ayrıca, bu yaş grubu çocukları sessiz sinema tarzı oyunları sever ve bunun gibi oyunlar çocukları düşünmeye sevk ettiği için zekasını geliştirir.

Açık havada oynanan oyunlar da çocukların zeka gelişimine olumlu katkı sağlar. Çimenlerde oynadığınız bir istop ya da saklambacın çocuğunuza olan faydası inanılmazdır.

Tüm bunların üzerine, unutmamak gerekir ki hangi yaşta olursa olsun, her çocuk için zeka geliştiren en iyi faaliyet kitap okumaktır. Okulöncesi çocuklar için yaş ve gelişim dönemleri göz önünde tutularak yapılan kitap seçimleri, hem eğlenceli hem de kaliteli zaman geçirmenin anahtarıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.