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Zeka gelişimi için hoşgörü lazım

‘Oraya elleme, buna dokunma, şurayı karıştırma, uslu uslu oturamaz mısın sen!’ diye çıkışmaktan vazgeçmelisiniz. Hatırlayın, siz de çocuktunuz.

20 Eylül 2018 Perşembe 17:35
Zeka gelişimi için hoşgörü lazım


Etrafı karıştırdığı için sakın çocuğunuza kızmayın. Zeka gelişimi için, bırakın dağıtsın!

Çocukların zeka gelişiminde deneyimlerin çok önemli olduğunu, etrafı karıştırarak deneyim elde ettiklerini vurgulayan uzmanlar, özellikle annelerden bu konuda biraz daha esnek olmalarını istiyor.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Anlar, annelerin genellikle çocuklardan yetişkin gibi davranmalarını beklediklerini ve etrafı karıştırmalarına izin vermediklerini belirterek, şunları söylüyor:

“Annelerimiz genellikle çocuklarının yaramaz olmalarından ve etrafı karıştırmalarından şikayet ederler.

(Oraya elleme, onu karıştırma, otur şuraya!) gibi...

Aynı anne elinde tabak (aman o günkü alması gereken besini alsın, yoksa gelişemez, beyni gelişmez), çok iyi niyetli kaygılarla çocuğun peşinden koşar. Bir yaşına kadar iyi beslenmiş, anne sütü almış bir çocuk için ondan çok daha önemlisi, etrafı karıştırarak deneyim edinmesidir.”

Çocuğun zekasının deneyim elde edebilirse gelişebileceğine dikkati çeken Anlar, “Çocuk, etrafı karıştırarak 'bunu çekersem gürültüyle bir şeyler devriliyor, şuna dokunursam şunun burası soğuktur, burası serttir' gibi deneyimler elde edecek. Çocuğun zeka gelişimi için annelerin çocuklarının hareketli olmalarına, ortalığı karıştırmalarına izin vermeleri gerekir” diyor.

Anlar, yurt dışında yapılan bir araştırmada, dağınık olan annelerin çocuklarının zeka gelişiminin daha iyi olduğunun gözlendiğini belirterek, annelerden çocuklarına biraz daha anlayışlı davranmalarını istedi.

Dağınıklıktan rahatsız olan annelere ise çocuklarına kolayca dağıtabilecekleri bir oda ayırmalarını öneren Anlar, diğer odalarda buna izin vermemelerini önerdi.

Sınırını bilmenin çocuğu mutsuz etmeyeceğini, aksine çocuğun kendisine dünyanın daha güvenilir bir yer olduğu şeklinde bir sınır çizeceğini ve onu mutlu edeceğini belirten Anlar, etrafı karıştırırken de çocuklara belirli sınırlar konulması gerektiğini söyledi. Aksi takdirde çocuğun toplumda uyumsuz bir birey olarak yetişebileceğini ifade eden Anlar, belirtilen sınırların dışına çıkan çocuklara, çocukluklarına uygun ceza vermenin eğitimi için önemli olduğunu, ancak verilen cezalarda mutlaka tutarlı olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 17:35
  1. çocuk
  2. zeka gelişimi
  3. hoşgörü
  4. anlayış

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