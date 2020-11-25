Zehra Zümrüt Selçuk sağlık durumu
Zehra Zümrüt Selçuk sağlığı nasıl? | Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde tedavi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Zehra Zümrüt Selçuk iyileşti mi?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Bakan Selçuk, bu süreçte evinde tedavi olduğunu açıklamıştı. Peki, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sağlığı nasıl oldu?
Zehra Zümrüt Selçuk sağlık durumu
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Eşimin ve benim son yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz negatif çıktı, hamdolsun" ifadelerini kullandı.