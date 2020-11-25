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Gündem Zehra Zümrüt Selçuk sağlık durumu
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Zehra Zümrüt Selçuk sağlık durumu

Zehra Zümrüt Selçuk sağlığı nasıl? | Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evde tedavi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Zehra Zümrüt Selçuk iyileşti mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:34:00 -
Zehra Zümrüt Selçuk sağlık durumu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Bakan Selçuk, bu süreçte evinde tedavi olduğunu açıklamıştı. Peki, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un sağlığı nasıl oldu?

Zehra Zümrüt Selçuk sağlık durumu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Eşimin ve benim son yaptırdığımız Covid-19 test sonucumuz negatif çıktı, hamdolsun" ifadelerini kullandı.

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? | Zehra Zümrüt Selçuk hayatı
Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? | Zehra Zümrüt Selçuk hayatı

Biyografi

Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? | Zehra Zümrüt Selçuk hayatı

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