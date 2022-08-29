Zehra Taşkesenlioğlu değil, Ünsal 40 milyonluk çıktı

Ünsal Ban'ın adını kamuoyu eşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun açtığı boşanma davasıyla duydu. Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban'dan maddi ve manevi olmak üzere toplam 70 milyon lira tazminat istedi. Zehra Taşkesenlioğu dava dilekçesinde Ünsal Ban'ın para kaçırmak için eski eşi ve çocuklarının üzerine kendisinden gizlice gayrimenkul aldığını yazdı.

Muğla'da 88 dönüm taşınmaz

Ünsal Ban, eski eşi Gülcan Ban adına 6 Mayıs'tan 22 Haziran'a kadar Muğla Ortaca'da toplam 88 dönümlük zeytin, tarla ve narenciye bahçesi statüsünde olan taşınmaz aldı.



Toplam değeri yaklaşık 40 milyon lira eden taşınmazlar şunlar:



-Muğla Ortaca, Güzelyurt Mahallesi'nde 14.925. 83 metrekare tarla

-Muğla Ortaca, Fevziye Mahallesi'nde 33.865. 82 metrekare zeytinlik

-Muğla Ortaca, Güzelyurt Mahallesi'nde 19.721.00 metrekare tarla

-Muğla Ortaca, Güzelyurt Mahallesi'nde 8. 932. 16 metrekare tarla

-Muğla Ortaca, Güzelyurt Mahallesi'nde 10.695.35 metrekare narenciye bahçesi

Öte yandan Ünsal Ban'ın eski eşi Gülcan Ban FETÖ bağlantısı nedeniyle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK ile devlet hastanesindeki diş hekimliği görevinden uzaklaştırıldı.

Odatv