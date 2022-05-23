Zehra Güneş kimdir kaç yaşında? Zehra Güneş aslen nerelidir?

Gündemde yer alan isimlerden birisi de Zehra Güneş oldu. Vatandaşlar Zehra Güneş’in hayatını, biyografisini ve kariyerini merak ediyor. Peki, Zehra Güneş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Zehra Güneş kimdir?

7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul'un Kartal ilçesinde dünyaya geldi. Zehra Güneş aslen Balkan göçmenidir. Voleybola 12 yaşında Vakıfbank Spor Kulübü'nde başladı. İki yıl üst üste hem yıldız, hem de gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım, hem de genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2015-2016 sezonu Vakıfbank'ın 3. Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda Vakıfbank genç takımıyla bir kez daha Türkiye şampiyonu oldu.

Yıldız milli takımıyla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, genç milli takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, dünya dördüncülüğü, U23 takımıyla da dünya şampiyonluğu yaşayan kadrolarda yer aldı.

Zehra Güneş, Vakıfbank forması altında 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı.

Zehra Güneş hangi takımlada oynadı?

2011-2014 - Vakıfbank

2014-2015 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

2015-2016 - Vakıfbank

2016-2017 - Beşiktaş

2017-2022 - Vakıfbank