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Zehirli yılanı karbondioksit gazıyla yakaladılar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir evin içinde görülen zehirli yılan vatandaşları korkuttu.

21 Temmuz 2019 Pazar 18:19
Zehirli yılanı karbondioksit gazıyla yakaladılar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir evin içinde görülen zehirli yılan vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri, kısa süren operasyonla karbondioksit içerikli tüpler yardımıyla yılanı yakalayıp, doğaya bıraktı.


Alaplı Hasanlı köyünde oturan Erdal Orhan isimli vatandaşın evine yılan girdi. Ev sahibinin durumu belediyeye bildirmesinin ardından olay yerine hemen, Alaplı Belediye itfaiye ekipleri tarafından 6 yıl önce kurulan “yılan timi” Yaklaşık 1 saat süren arama sonrası yılanı saklandığı yerde bulan ekipler, karbondioksit içerikli tüpler yardımıyla yakaladıkları yılanı ormanlık alana bıraktı.


İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 yıl önce kurdukları "yılan timi" sayesinde eve giren yılanları zarar vermeden yakalayarak doğaya bıraktıklarını söyledi. Bu sayede yüzlerce yılan yakaladıklarını belirten Taşkın, şöyle devam etti:


“Son günlerdehemen hemen her gün evlere yılan girdiğine yönelik çok sayıda ihbar alıyorduk. 6 yıl önce yılan timi kurarak ekibimize eğitimler verdik. Yılan yakalamaya giderken çeşitli aparatlar kullandığımız halde çok zorlanıyorduk. Biz de bu nedenle yangın söndürücüleri kullanmaya karar verdik. Karbondioksit gazı havayla birleştiğinde eksi 60-70 derece soğukluk oluşturduğu için yılanları yakalarken bu gazı kullanmaya başladık. Burada aynı yöntemi kullanarak, oda içinde gördüğümüz yılanı ani bir hareketle boynundan yakalayarak etkisiz hale getirdik.”


Yakalama çalışması sonunda özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 18:19
  1. doğa

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