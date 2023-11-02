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Dünya Zehirli yemeği servis eden şüpheli 3 kez cinayetle suçlandı
Dünya

Zehirli yemeği servis eden şüpheli 3 kez cinayetle suçlandı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 23:48:00 -
Zehirli yemeği servis eden şüpheli 3 kez cinayetle suçlandı

Avustralya’da 29 Temmuz’da 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin zehirlenmesine neden olan öğle yemeğini servis eden 48 yaşındaki Erin Patterson, 3 kez cinayet ve 5 kez cinayete teşebbüsle suçlandı.

Avustralya’da 29 Temmuz’da 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin zehirlenmesine neden olan öğle yemeğini servis eden 48 yaşındaki Erin Patterson, 3 kez cinayet ve 5 kez cinayete teşebbüsle suçlandı.
Avustralya’nın Victoria eyaletinde yer alan Leongatha kasabasında 29 Temmuz’da 3 kişinin ölümüne ve 1 kişinin zehirlenmesine neden olan öğle yemeğini servis eden 48 yaşındaki Erin Patterson, polis tarafından gözaltına alındı. Patterson, 3 kez cinayet ve 5 kez cinayete teşebbüsle suçlandı.
Polis, Patterson hakkındaki 3 cinayete teşebbüs suçlamasının ise 2021-2022 yılları arasındaki ayrı olaylarla bağlantılı olduğunu belirtti. Patterson, yarın sabah Morwell Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılacak.
Dedektif Dean Thomas yaptığı açıklamada, soruşturmanın inanılmaz derecede karmaşık olduğunu belirterek, “Son üç ay boyunca bu soruşturma inanılmaz derecede yoğun düzeyde kamuoyu incelemesine ve merakına maruz kaldı. Sadece Victoria’da değil, ulusal ve uluslararası düzeyde de medyanın ve kamunun bu düzeyde ilgisini çeken başka bir soruşturma aklıma gelmiyor. Üç kişinin hayatını kaybettiğini unutmamızın özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar, her bakımdan kendi toplumlarında çok sevilen ve sevdikleri tarafından da çok özlenen üç kişiydi” dedi.

Toksikoloji raporları, kurbanların zehirli mantar tükettiğini göstermişti
Patterson’ın 29 Temmuz’da sığır eti ve mantar ile hazırladığı öğle yemeğini kendisi ve çocukları dahil yemiş, yemeği yiyen 70 yaşındaki Gail ve Don Patterson ile 66 yaşındaki kız kardeşi Heather Wilkinson ve eşi Ian Wilkinson, 30 Temmuz’da fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Gail ve Don Patterson ile Heather Wilkinson, kaldırıldıkları hastanede birkaç gün sonra hayatlarını kaybetmiş, Ian Wilkinson’ın ise iki aylık tedavinin ardından iyileşmişti.
Patterson ve iki çocuğu ise yemekten etkilenmemişti. Yemeğe yapılan toksikoloji raporları, kurbanların zehirli mantar tükettiğini ortay çıkarmıştı.

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