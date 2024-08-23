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Sağlık Zehirli mısır unu alarmı! Ölümlere neden oluyor
Sağlık

Zehirli mısır unu alarmı! Ölümlere neden oluyor

Yeniakit Publisher
2024-08-23 12:05:00 -
Zehirli mısır unu alarmı! Ölümlere neden oluyor

Afrika ülkesi Zambiya'da, geçen ay 400 köpeğin ölümüne yol açtığı düşünülen zehirli mısır unu nedeniyle alarm ilan edildi. İnsanların da risk altında olabileceği uyarısıyla soruşturma başlatıldı.

Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima, ülkede geçen ay 400 köpeğin ölümüne zehirli mısır ununun neden olduğuna dair şüpheleri olduğunu belirterek, insanların da risk altında olabileceği uyarısında bulundu.

Zambiya'da yayın yapan Diamond TV kanalının, köpeklerin aflatoksin zehirlenmesinden öldüğüne dair haberinin ardından Sağlık Bakanlığı mısır tedarikine yönelik soruşturma başlattı.

Bakan Muchima, mısır değirmenlerinden alınan örneklerin neredeyse yarısında yüksek seviyede aflatoksin bulunduğunu açıkladı. Muchima, bu sonuçların, halk sağlığıyla ilgili ciddi endişelere neden olduğunu belirtti.

"Kuraklık nedeniyle durum daha da kötüleşti"

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmaların ardından sorunlu olduğu tahmin edilen mısır unlarının piyasadan çekildiğini söyleyen Muchima, bazı şirketlere de bildirimler gönderdiklerini söyledi. İklim değişikliği kaynaklı kuraklıkların aflatoksin oluşumunu daha da kötüleştirdiğini ifade eden Muchimi, konuyla ilgili incelemenin ülke genelinde devam ettiğini vurguladı.

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