Bu sefer olacak mı? Asllani'nin bonservisi alınacak mı? Pazarlık düşünülüyor
Beşiktaş devre arasında Inter'den Kristjan Asllani'yi kiralamıştı. Arnavut futbolcunun satın alma opsiyonu da bulunuyor. Bu konuda izlenecek yol haritası belli...
Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki hamlelerinden biri Kristjan Asllani'ydi... Arnavut futbolcu, Inter'den kiralandı. İki kulüp arasındaki anlaşmada 11 milyon euro+bonuslardan oluşan bir satın alma opsiyonu mevcut... Kartal, 23 yaşındaki orta saha oyuncusundan şu ana kadar memnun...
Yönetimin, Kristjan Asllani'nin bonservisi konusunda hamle yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak 11 milyon euro+bonuslardan oluşan opsiyonda pazarlık yapılacak. Kartal direkt olarak mukavelede yazan şartlara göre hareket etmek istemiyor. Durum; sezon sonuna doğru netleşecek.
Kristjan Asllani, Beşiktaş'ta mutlu... Olası pazarlıklarda oyuncunun tavrı da son derece önemli... Asllani, Inter Yönetimi'ne baskı yaparsa, onun için ödenecek miktar azalacak. 1.79 boyundaki futbolcunun İtalyan ekibiyle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi var...
