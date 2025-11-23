  • İSTANBUL
Gündem Zehirlenme skandallarının ardından, ünlü fast food zincirlerinde iğrenç görüntüler! Midesi olan, gitsin yesin
Zehirlenme skandallarının ardından, ünlü fast food zincirlerinde iğrenç görüntüler! Midesi olan, gitsin yesin

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye’de art arda yaşanan zehirlenme vakalarının ardından, zaten İsrail'e verdikleri destek sebebiyle hemen hemen tamamı boykot listesinde olan ünlü fast food zincirlerinde denetimler yapıldı. Başakşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin mutfaklara girdiği denetimlerde mide bulandıran manzaralar ortaya çıktı.

Başakşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları sonrası ünlü markaların restoran zincirlerine denetim gerçekleştirdi. Söz konusu denetimlerde mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı.
Denetimleri kayıt altına alan zabıta amiri ünlü markaların mutfaklarının denetimi sırasında, "Bu morarmış, insan sağlığına zararlı", "Burada tavuk kızarmaz, çöpe çevirmişsin burayı", "Burası içler acısı hale gelmiş", "Bu kiri görünce inanılmaz şaşırdım" ifadelerine yer verdi.
Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere de rastlandı. Hijyen kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu "Sağlıksız gıda üretimine geçit vermiyoruz. Denetimlerimizde hijyen koşullarını yerine getirmeyen işletmeler tespit edilmiş, ilgili mevzuat kapsamında cezai süreç uygulanmıştır. Her gün aynı kararlılıkla sahadayız" dedi.

1
Yorumlar

Tarım çalışma maliye bakanlarına sesleniyoruz

Eskişehir de donas döner salonları hiç temiz değil personelin kıyafeti bile kir içinde aynı bezle masa silip eziyorlar kapıda sigara içip tekrar gelip ocağın başına geçiyorlar hijyen diye bişey yok bu daha görünen denetim olsa neler çıkacak Allah bilir. Birde fiş vermiyorlar buda ayrıca vergi kaybı.
