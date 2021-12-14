Zehirlenen özel okul öğrencileri: 'Olayın duyulmaması için ambulansı bile...'

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde, özel bir lisenin sosyal etkinliğinde gıda zehirlenmesi yaşayan öğrenciler, okulun adı çıkmaması için yönetimin ambulansı aramadığını öne sürdü. Defalarca kusmalarına rağmen hastaneye götürülmediklerini söyleyen öğrenciler, hastaneye minibüsle gittiklerini iddia ederken bazı veliler okul idaresinden şikayetçi oldu.

Savcılık soruşturma başlattı

Kırıkkale'nin Ahılı köyünde özel bir lisede eğitim gören öğrenciler, sosyal etkinlik dersi için evden getirdikleri yiyecekleri tüketerek rahatsızlandı. Durumu öğretmenlerine bildiren öğrenciler, hastaneye gitmek istedi. Okul idaresinin olayın duyulmaması için ambulans çağırmadığı iddia edildi. Sağlık durumları ağırlaşan 6 lise öğrencisi, ambulans yerine köyün servis aracıyla hastaneye gönderildi.

Yüksek İhtisas Hastanesi Acil Servis bölümünde öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikâyetleri üzerine tedavi altına alındı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından da zehirlenme şüphesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Velilerin bazıları okul idaresinden şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri ise velilerin ifadesine başvurdu.

Arkadaşlarıyla birlikte kendisinin de midesinin bulandığını ve öğretmenin lavaboya dahi göndermediğini iddia eden 15 yaşındaki Yağmur Yalın şunları kaydetti:

"Biz okulda sosyal etkinlik dersindeydik, yerli malı gibi bir etkinlik yaptık. Arkadaşlar evden bir şeyler getirdi, okulda yedik. Hepimizin midesi bulandı, yavaş yavaş kusmaya başladık. Hocaya dedim ‘Lavaboya gidebilir miyim?’ Bir süre izin vermeyerek ‘gidemezsin’ dedi. Sonra kötü olduğumu fark etti ve beni lavaboya gönderdi."

"Bizi bahçeye çıkarttılar. Su içtik ama geçmedi. 1 saate yakın bahçede oturduk. ‘Eve gitmek istiyoruz’ deyince 1 saat kadar beklettiler, bizi göndermediler. Ondan sonra Ahılı dolmuşuna bindirip gönderdiler bizi. Okulun hademesi ambulansı arayacaktı ama ambulansı ararken telefonu kapattırdılar okul adı çıkmasın diye. Bizi dolmuşla gönderdiler. Bizi hiçbir şekilde aramadılar da sormadılar da."

Hava almaları için bahçeye çıkartıldıklarını ifade eden 13 yaşındaki Mert Kemal Kılıç, "Sosyal etkinlik dersi vardı. Hoca ile anlaştık herkes evinden yiyecek getirecekti. Kısır, börek, poğaça, çikolatalı pastalar, kremalı yiyecekler vardı. Sonra bizim midemiz bulanmaya başladı, istifra ettik. Bahçeye çıkarıp hava alın dediler. Müdür yardımcısı Gökhan Hoca karşımıza geçti, güldü, geçer gibisinden konuştu bizimle. Dolmuşa bindirdiler gönderdiler. Yıldırım ağabey var hademe, o ambulansı arıyordu. Ambulansı ararken müdür gitti yanına kapattırdı. Sonra bizi dolmuşa binip gönderdiler" diye konuştu.

13 yaşındaki Hasan Yağız Kuzucu ise “Salı günleri bizim sosyal etkinlikleri dersimiz var. Biz hocamızla anlaşıp evde yiyecekler getirdik. Onları yedikten sonra 6 kişi kötü olduk, kustuk. 3 kişinin durumu bayağı kötüydü, 6-7 defa kustuk. Bizi bahçede 1 saat beklettiler. Ambulans da çağırmadılar. İşte dediler ki dolmuşa binin gidin" dedi.