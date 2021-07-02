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Yaşam Zehirlenen onlarca işçi hastaneye kaldırıldı!
Yaşam

Zehirlenen onlarca işçi hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da organize sanayi bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında 55 işçi aynı şikayetle hastaneye başvurdu. Zehirlenme şikayetleri bulunan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 20:55:00 -
Zehirlenen onlarca işçi hastaneye kaldırıldı!

Malatya’da bir tekstil fabrikasında öğle yemeği yedikten sonra fenalaşan 55 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tedavileri devam eden işçilerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

55 işçi aynı şikayetle hastaneye başvurdu

Edinilen bilgilere göre, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkartılan öğlen yemeğinden yiyen 200 işçiden 55’inde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı.

Fabrika yetkililerinin durumu sağlık birimlerine bildirmesi üzerine zehirlenme belirtileri gösteren işçiler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

 

İnceleme başlatıldı

Tedaviye alınan işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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