Zehirlenen mahkumlar taburcu edildi Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda dün gece gıda zehirlenmesi şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırılan toplam 29 mahkumdan 28’i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda dün gece gıda zehirlenmesi şüphesiyle çeşitli hastanelere kaldırılan toplam 29 mahkumdan 28’i tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak merkeze bağlı Beycuma beldesindeki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda dün gece 163 mahkum, kusma ve ishal şikayetiyle revire başvurdu. Revirde, sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu mahkumlardan 29’u gıda zehirlenmesi şüphesiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahkumlardan 28’i tedavilerinin ardından taburcu edilerek kaldıkları cezaevine getirildi. 1 mahkumun ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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