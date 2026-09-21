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Kuyumcu soygunu dehşeti! Maskeli soyguncu esnafın cesaretine tokadı yedi, altınları alamadan kıskıvrak yakalandı!

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Kuyumcu soygunu dehşeti! Maskeli soyguncu esnafın cesaretine tokadı yedi, altınları alamadan kıskıvrak yakalandı!

Manisa'nın Salihli ilçesinde plakasız motosikletle bir kuyumcu dükkanına gelen kasklı ve kar maskeli Z.B., silahını doğrultarak kan donduran bir soygun girişimine kalkıştı.

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Foto - Kuyumcu soygunu dehşeti! Maskeli soyguncu esnafın cesaretine tokadı yedi, altınları alamadan kıskıvrak yakalandı!

MANİSA’nın Salihli ilçesinde bir kuyumcu dükkanına düzenlenen silahlı soygun girişiminde iş yeri sahibi ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Altınları alamadan kaçmaya çalışan şüpheli, çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

#2
Foto - Kuyumcu soygunu dehşeti! Maskeli soyguncu esnafın cesaretine tokadı yedi, altınları alamadan kıskıvrak yakalandı!

Olay, saat 18.30 sıralarında Salihli’nin Eskicami Mahallesi’nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanının bulunduğu sokağa plakasız motosikletle gelip, kask ve kar maskesiyle yüzünü gizleyen Z.B, elindeki silahla silahla iş yerine girdi. Silahı doğrulttuğu iş yerine sahibi M.Ş. ve N.Ç.'den altınları çıkarmasını isteyen Z.B., direnişle karşılaşınca rast gele ateş açmaya başladı. Soyguncunun silahından çıkan kurşunların isabet ettiği M.Ş. ve N.Ç., yaralandı. Altınları alamayıp, kaçmak isteyen şüpheli, çevre esnafı tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Esnaf tarafından yakalanan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi. Yaralı iki kişi ise ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Foto - Kuyumcu soygunu dehşeti! Maskeli soyguncu esnafın cesaretine tokadı yedi, altınları alamadan kıskıvrak yakalandı!

Şüpheliye ilk müdahale eden esnaftan Mehmet Ay, “Elime aldığım parke taşını kaçarken şüpheliye fırlattım ve bu sırada silahı elinden düştü. Sonra da üzerine atlayarak yere düşürdüm” diyerek yaşananları anlattı. Soygun girişimi bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedililirken, çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde, şüphelinin kaçarken silahını dışarıdaki insanlara da doğrulttuğu anlar yer aldı. Güvenlik kamerası kaydında ise şüphelinin kuyumcu dükkanına girdiği ve sonrasında kaçtığı, ardından da yaralıların dışarı çıktığı görüldü.

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Foto - Kuyumcu soygunu dehşeti! Maskeli soyguncu esnafın cesaretine tokadı yedi, altınları alamadan kıskıvrak yakalandı!

Şüpheliyi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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