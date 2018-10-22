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Zehirlenen 65 işçi hastaneye kaldırıldı

Adana'da bulunan narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 22:47
Zehirlenen 65 işçi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Tarsus'un Yenice Mahallesi'ne yakın bir noktada bulunan narenciye paketleme tesisinde çalışan 65 işçisi, iddiaya göre iş yerinin akşam verdiği çorba, turşu, nohutlu ve etli pirinç pilavını yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayetinde bulunan işçiler, çağrılan ambulanslarla Tarsus'taki hastanelere kaldırıldı.

İşçiler, yapılan tetkiklerin ardından gıda zehirlenmesi ön tanısıyla çoğunluğu ayakta olmak üzere tedavi altına alındı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne oluşan yoğunluk nedeniyle bazı işçiler, koridorlarda oturarak kollarına bağlanan serumların bitmesini bekledi.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu gözlenirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 22:47
  1. Tarsus Devlet Hastanesi
  2. Seyhan
  3. Yenice
  4. Tarsus
  5. Mersin
  6. Adana

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