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Yerel Zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1 tutuklama
Yerel

Zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1 tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin düzenlendiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 20:25:00 -
Zehir tacirlerine yönelik operasyonda 1 tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Çok sayıda uyuşturucu hap, 19 gram metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda, şüpheliler A.B, Y.M.Y. ve S.U gözaltına alındı.

Şüphelilerden A.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Y.M.Y. ve S.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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