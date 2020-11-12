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Yerel Zehir tacirlerine yönelik operasyon
Yerel

Zehir tacirlerine yönelik operasyon

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 bin 18 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:32:00 -
Zehir tacirlerine yönelik operasyon

Afyonkarahisar'da 11 bin 18 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Polis ekipleri, otomobildeki İ.A. ile N.T.'nin şüpheli tavırları üzerine aracı takibe aldı.Otomobilin bir dinlenme tesisinde başka bir araçla birlikte hareket ettiğini tespit eden ekipler, diğer araçta da arama yapmak istedi.

Ancak polis ekiplerinden kaçarak izini kaybettiren şüphelilerin, aracı İhsaniye ilçesine bağlı Osman köyü içine bıraktığı belirlendi.

Polis ekipleri, araçta yaptığı aramada 7 bin 714 sentetik hap ele geçirdi. Ekipler, şüphelilerin kaçtığı güzergahtaki arazide de poşet içerisinde 3 bin 304 sentetik hap buldu.Ekipler, daha önce uygulama noktasında durdurdukları otomobildeki İ.A. ile N.T.'yi gözaltına aldı.D

iğer araçtaki kaçan şüpheliler M.A. ile C.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı

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Yorumlar

SUZAN

BU YAŞIMA KADAR TÜRKIYE CUMHURIYETINDE UYUSTURUCUYA YÖNELIK OPERASYONLAR EN ÇOK AKP İLE OLDU.HALA DA OLUYOR.KÖKÜNÜ KAZIDI LIDERIMIZ AMA BITMEDILER,HERYERDELER HALA.AF BİLE VERMEDİ CUMHURBAŞKANIM UYUSTURUCUYA.UYUŞTURUCUYA AF VEREN BIR CUMHURBASKANI OLARAK HATIRLANMAK ISTEMIYIRUM DEDİ.YANİ BH UTANCLA ANILMAK ISTEMEM DEDİ.YILLARDIR MÜCADELE VERIYOF HALA BITMEDILER.
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