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Yerel Zehir tacirlerine şafak baskını
Yerel

Zehir tacirlerine şafak baskını

Adana’da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik sabaha karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 09:04:00 -
Zehir tacirlerine şafak baskını

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskın düzenlenen adresler dedektör köpeklerince arandı. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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