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Siyaset Zehir tacirlerine operasyon: 27 şüpheli yakalandı
Siyaset

Zehir tacirlerine operasyon: 27 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 21:05:00 - 2021-12-23 21:12:51
Zehir tacirlerine operasyon: 27 şüpheli yakalandı

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 35 adrese 250 personelin katılımıyla baskın yapıldı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 153 gram metamfetamin, 107 gram kubar esrar, 31 sentetik uyuşturucu hap, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme makinesi, 3 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 37 tabanca fişeği, 2 av tüfeği ile bıçak ele geçirildi.

Operasyonda 27 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer 4 zanlıyı da yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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