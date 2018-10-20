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Zehir tacirlerine operasyon: 22 kişi gözaltında

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişiler yönelik operasyon düzenlendi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 09:41
Zehir tacirlerine operasyon: 22 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

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Ekip, yaptığı çalışmayla adreslerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Suriye vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 09:41
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