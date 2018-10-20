Zehir tacirlerine operasyon: 22 kişi gözaltında
Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişiler yönelik operasyon düzenlendi.20 Ekim 2018 Cumartesi 09:41
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekip, yaptığı çalışmayla adreslerini tespit ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda Suriye vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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