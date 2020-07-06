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Zehir tacirlerine drone destekli baskın

Osmaniye'de jandarmanın drone destekli yaptığı uyuşturucu operasyonda 182 kök kenevir bitkisi ile 900 gram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:30:00 -
Zehir tacirlerine drone destekli baskın

Osmaniye'de jandarmanın drone destekli yaptığı uyuşturucu operasyonda 182 kök kenevir bitkisi ile 900 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Dereobası Köyü, Ürün Yaylası'nda K.P.'nin bahçıvanlığını yaptığı ev ve eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı.

Yapılan çalışmada özel eğitimli K9 köpeği ve drone kullanıldı. K.P.'nin bahçıvanlık yaptığı evde ve eklentilerinde yapılan aramada 182 kök kenevir bitkisi ile 900 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli K.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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