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Yerel Zehir tacirlerine ceza yağdı
Yerel

Zehir tacirlerine ceza yağdı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 17:46:00 -
Zehir tacirlerine ceza yağdı

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 3 kişi, 12 yıl 6 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 3 ayrı davada uyuşturucu ticaretinden tutuklanan 3 kişiye ceza yağdı. Mahkeme, Serkan S.’yi 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira adli para cezasına çarptırılırken, aynı davada Recep Ç. ise beraat etti.

Mehmet Ç., 13 yıl 9 ay hapis ve 27 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırılırken, bir başka davada ise Mehmet Ç. ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı.

Kararla birlikte tutuklu yargılanan 3 kişinin de tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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