Zehir tacirlerine büyük darbe… Şafak vakti dev darbe! Emniyet teşkilatı, Bursa’da aylardır takip ettikleri zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdi.

Bursa'da polis ekipleri sabah saatlerinde dev bir operasyon için düğmeye bastı. Edinilen bilgiye göre Bursa polisi, 3 ay öncesinden Bursa ve çevre ilçelerindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik takiplerin tamamlanmasının ardından düğmeye bastı. Çekirge operasyonu "Çekirge” ismi verilen operasyonda sabaha karşı harekete geçen bin kişilik polis ekibi Bursa il geneli ve İnegöl ilçesinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Daha önce tespit edilen şüphelilerin kaldığı ikametlerin kapılarını koç başlarıyla kırıp giren polisler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Baskın sırasında şüphelilerden bazılarının camlardan atlayıp kaçmaya çalıştıkları belirtildi. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

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