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Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş 'çerçeve yasa' turuna başladı! İlk ziyaret MHP lideri Bahçeli’ye
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TBMM Başkanı Kurtulmuş 'çerçeve yasa' turuna başladı! İlk ziyaret MHP lideri Bahçeli’ye

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TBMM Başkanı Kurtulmuş 'çerçeve yasa' turuna başladı! İlk ziyaret MHP lideri Bahçeli’ye

Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme hazırlıkları hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa çalışmaları kapsamında liderler turuna başlarken, ilk görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdi.

Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemeye çevrildi.

Yeni adımların atılmasıyla birlikte "çerçeve yasa" çalışmaları için kritik döneme girildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün itibarıyla liderler turuna başladı. Hedef, düzenlemeyi siyasi partilerin ortak imzasıyla hayata geçirmek.

Bu kapsamda Numan Kurtulmuş’un ilk durağı MHP oldu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis’teki makamında bir araya geldi.

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