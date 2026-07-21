ASÜD Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu açıkladı: Türkiye 100'den fazla ülkeye dondurma ihraç ediyor

ASÜD, dondurma tercih edilirken Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlenen kayıtlı işletmelerde üretilen, gıda güvenliği standartlarına uygun ambalajlı ürünlerin tercih edilmesinin önemine de dikkat çekiyor. Sakkaoğlu, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: "Sektör olarak hedefimiz, dondurmayı tüketicilerin gözünde sadece yaz tüketilen bir ürün olmaktan çıkarıp, yılın her döneminde güvenle tercih edilen bir süt ürünü haline getirmek. Bunun yolu da kayıtlı, denetlenen ve yüksek kaliteli üretim yapmak ve tüketici güvenini sürekli güçlendirmekten geçiyor. ASÜD olarak üyelerimizle birlikte bu dönüşümü sürdüreceğiz."