Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı
Sivilce lekelerine bu doğal yöntemle veda edebilirsiniz...
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Sivilce lekelerine bu doğal yöntemle veda edebilirsiniz...
Kimyasal içerikli ürünler yerine doğal cilt bakımına yönelenlerin favorisi, evde kolayca hazırlanan cilt maskeleri oluyor. Mutfakta bulunan basit malzemelerle hazırlanan bu doğal maskeler, cildi ölü deriden arındırarak daha canlı, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Peki bu etkili maskeler hangi malzemelerle hazırlanıyor? İşte detaylar…
Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bu doğal formülün, cilde daha aydınlık, pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazandırdığı belirtiliyor.
NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.
Tarifin ana malzemesi olan havuç, içerdiği beta karoten ve A vitamini sayesinde cilt bakımında en sık tercih edilen doğal besinler arasında yer alıyor.
Bu doğal malzemelerin, cilt tonunu eşitlemeye destek olarak daha sağlıklı, canlı ve aydınlık bir görünüm kazandırdığı belirtiliyor.
Doğal maskeyi hazırlamak için orta boy bir havucu yarım çay bardağı suyla birlikte blenderdan geçirerek pürüzsüz bir karışım elde edin.
Elde ettiğiniz karışımı süzerek tavaya alın ve içerisine iki tatlı kaşığı mısır nişastası ekleyin.
Karışımı kısık ateşte 3-4 dakika boyunca sürekli olarak karıştırarak pişirin.
Kıvam aldıktan sonra karışımı ocaktan alın ve içerisinde bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin.
Karışımın soğumasını bekledikten sonra ise bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ilave ederek maskeyi uygulamaya hazır hale getirin.
Hazırladığınız bu doğal maskeyi, temiz cildinize ince bir tabaka halinde sürerek 15-20 dakika boyunca bekletin ve ardından ılık suyla durulayın.
Düzenli kullanımda cildin daha yumuşak, parlak ve dengeli bir görünüme kavuşmasını sağlayan bu maskeyi haftada 1 olacak şekilde cildinize uygulayabilirsiniz. Uzmanlar, her ne kadar doğal içerikler kullanılsa da bu tür maskelerin herkes için aynı sonucu vermeyebileceğini vurguluyor.
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