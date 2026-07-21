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Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

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Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Sivilce lekelerine bu doğal yöntemle veda edebilirsiniz...

#1
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Kimyasal içerikli ürünler yerine doğal cilt bakımına yönelenlerin favorisi, evde kolayca hazırlanan cilt maskeleri oluyor. Mutfakta bulunan basit malzemelerle hazırlanan bu doğal maskeler, cildi ölü deriden arındırarak daha canlı, pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüm kazandırıyor. Peki bu etkili maskeler hangi malzemelerle hazırlanıyor? İşte detaylar…

#2
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bu doğal formülün, cilde daha aydınlık, pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazandırdığı belirtiliyor.

#3
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

NOT: Olası bir alerjen veya yan etki riskine karşı öncelikli olarak doktorunuza danışmanız tavsiye edilir.

#4
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Tarifin ana malzemesi olan havuç, içerdiği beta karoten ve A vitamini sayesinde cilt bakımında en sık tercih edilen doğal besinler arasında yer alıyor.

#5
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Bu doğal malzemelerin, cilt tonunu eşitlemeye destek olarak daha sağlıklı, canlı ve aydınlık bir görünüm kazandırdığı belirtiliyor.

#6
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Doğal maskeyi hazırlamak için orta boy bir havucu yarım çay bardağı suyla birlikte blenderdan geçirerek pürüzsüz bir karışım elde edin.

#7
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Elde ettiğiniz karışımı süzerek tavaya alın ve içerisine iki tatlı kaşığı mısır nişastası ekleyin.

#8
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Karışımı kısık ateşte 3-4 dakika boyunca sürekli olarak karıştırarak pişirin.

#9
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Kıvam aldıktan sonra karışımı ocaktan alın ve içerisinde bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı ekleyin.

#10
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Karışımın soğumasını bekledikten sonra ise bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ilave ederek maskeyi uygulamaya hazır hale getirin.

#11
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Hazırladığınız bu doğal maskeyi, temiz cildinize ince bir tabaka halinde sürerek 15-20 dakika boyunca bekletin ve ardından ılık suyla durulayın.

#12
Foto - Sivilce lekelerine son vermek mümkün: Bebek gibi pürüzsüz cildin sırrı o sebzede saklı

Düzenli kullanımda cildin daha yumuşak, parlak ve dengeli bir görünüme kavuşmasını sağlayan bu maskeyi haftada 1 olacak şekilde cildinize uygulayabilirsiniz. Uzmanlar, her ne kadar doğal içerikler kullanılsa da bu tür maskelerin herkes için aynı sonucu vermeyebileceğini vurguluyor.

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