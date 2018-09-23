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Zehir tacirlerine bir darbe daha: Tam 56 kilogram

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine durdurulan tırda narkotik dedektör köpeği "Cadı" ile arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 56 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

23 Eylül 2018 Pazar 15:33
Zehir tacirlerine bir darbe daha: Tam 56 kilogram

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs veya şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 20 Eylül'de il merkezindeki Depin Polis Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı.

Polis ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine 33 plakalı bir tır durduruldu. Narkotik dedektör köpeği ‘Cadı’nın tepki vermesi üzerine tırda yapılan aramada, değişik yerlerde toplam daralı ağırlığı 56 kilo 240 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 15:33
  1. Hakkari
  2. Emniyet müdürlüğü
  3. uyuşturucu operasyonu

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