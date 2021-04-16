  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Zehir tacirlerine ağır darbe!
Yerel

Zehir tacirlerine ağır darbe!

İstanbul’dan Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu hap getiren zanlılar, narkotik ekipleri tarafından il girişinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 15:05:00 -

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 19 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutukladı. Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İstanbul’dan ilimize yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine 15.04.2021 günü Kahramankazan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 kilo 500 gram (19 bin adet) ecstasy hap ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 5 şüpheli ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklanmıştır” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın, gümüş ve doları olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! TL detayı...
Ekonomi

Altın, gümüş ve doları olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı! TL detayı...

Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu, altın ile ilgili yaptığı analizde çok değişikliğin olmadığını belirterek TL ile ilgili de kritik detay ..
Dr. Murat Topoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Biyografi

Dr. Murat Topoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Dr. Murat Topoğlu televizyon kanallarına çıkarak sağlık konularında önemli açıklamalar yapmakta. Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çe..
Perinçek'ten çarpıcı iddia: Öcalan MİT’in emriyle çıkıp...
Gündem

Perinçek'ten çarpıcı iddia: Öcalan MİT’in emriyle çıkıp...

Vatan Partisi Genel Bakanı Doğu Perinçek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin bir soruya "Öcalan Türk devletinin, MİT’in emriyle çıkıp sil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay