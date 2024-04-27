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Gündem Zehir tacirlerine 42 ilde Narkoçelik-14 operasyonu!
Gündem

Zehir tacirlerine 42 ilde Narkoçelik-14 operasyonu!

Yeniakit Publisher
2024-04-27 08:44:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 42 ilde düzenlenen “NARKOÇELİK-14” operasyonlarında 321 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 10 ay içerisinde uyuşturucu madde imalatçılarına, bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik toplam 39 bin 661 operasyon düzenlendiğini belirtti.

 Operasyonlarda 121 ton uyuşturucu madde, 42 milyon uyuşturucu hap ve 157 milyon kök kenevir ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 310 bin 639 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 28 bin 44'ünün tutuklandığını, 12 bin 554'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydetti.

 Bakan Yerlikaya, 682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter ile 44 narkotik köpeğinin katıldığı operasyonların, İstanbul, Konya, Şanlıurfa, Manisa, Samsun, Elazığ, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Adana, Osmaniye, Sivas, Ankara, Van, Bitlis, Erzurum, İzmir, Mersin, Bingöl, Kırklareli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Isparta, Malatya, Çorum, Diyarbakır, Balıkesir, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Antalya, Aydın, Muş, Trabzon, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Kayseri, Bursa, Afyonkarahisar, Iğdır ve Kocaeli olmak üzere 42 ilde "Narkoçelik-14" çalışmasının düzenlendiğini kaydetti.

 Operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar." ifadelerini kullandı.


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