Zehir tacirleri sabaha karşı evlerinden alındı!
İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara, sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.
Şafak vakti adreslere yapılan baskınlarda özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de operasyona destek verdi.
Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.