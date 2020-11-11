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Yerel Zehir tacirleri sabaha karşı evlerinden alındı!
Yerel

Zehir tacirleri sabaha karşı evlerinden alındı!

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara, sabaha karşı eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 07:28:00 -
Zehir tacirleri sabaha karşı evlerinden alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

Şafak vakti adreslere yapılan baskınlarda özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de operasyona destek verdi.

Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Yorumlar

Rigo

Sakallı acaip bir adam her operasyonda var ve son derece başarılı biri.
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