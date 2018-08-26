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Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı! 4 gözaltı

Adıyaman'da polis ekipleri şüphelendikleri bir araçta yaptıkları arama sonucu tabanca ve bonzai ele geçirdi. Araçta bulunan 1'i bayan 4 kişi gözaltına alındı.

26 Ağustos 2018 Pazar 17:53
Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı! 4 gözaltı

Adıyaman'da polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği 1'i bayan 4 şahsın içerisinde olduğu araçtan tabanca ve bonzai ele geçirildi.

1'İ BAYAN 4 KİŞİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Edinilen bilgilere göre, Dursun Çavuş Camii yakınlarında devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir araç içerisinde bulunan biri bayan 4 kişiden şüphelendi. Araç içerisinde bulunan 4 kişiden şüphelenen polis ekipleri araç içerisinde aramalar yaparak şahıslarda da GBT sorgulaması yaptı. Polis ekiplerince araç içerisinde yapılan aramalarda 400 grama yakın uyuşturucu maddesi olan bonzai ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai maddesi ile tabancaya el konulurken 1'i bayan 4 kişi ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kişilerin polis merkezinde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 17:53
  1. bonzai
  2. Dursun Çavuş Camii
  3. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü
  4. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  5. GBT sorgulaması

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