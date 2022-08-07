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Yerel Zehir tacirleri her yolu deniyor! Pancar tarlasında kenevir, domates arası sentetik uyuşturucu!
Yerel

Zehir tacirleri her yolu deniyor! Pancar tarlasında kenevir, domates arası sentetik uyuşturucu!

Kırklareli'nde Paşayeri köyünde pancar ekili tarlada Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçen jandarma M.Y. adlı çiftçinin tarlasında yaptıkları incelemede 2 bin 625 kök Hint keneviri ekildiğini tespit etti.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 19:41:00 -
Zehir tacirleri her yolu deniyor! Pancar tarlasında kenevir, domates arası sentetik uyuşturucu!

Pancarların arasına ekilen kenevirler, olay yerinde yakılarak imha edildi. Tarla sahipleri gözaltına alındı. Elazığ’da uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarda dün Elazığ-Bingöl karayolundaki kontrol noktasında bir otomobili durduruldu. Araçtaki M.K. ve H.Y'nin üstünü arayan ekipler H.Y'nin üzerinde 1,27 gram sentetik uyuşturucu buldu. Dedektör köpek "Alex" ile otomobilde yapılan aramada bir poşetteki domateslerin arasında 253,15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Başkalarına ait kimlik taşıdığı tespit edilen 2 şüpheliden H.Y'nin 2 ayrı suçtan arandığı da ortaya çıktı. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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