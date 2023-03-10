Zayıflatıcı çay! Bu çay kirli yağ depolarını eritiyor: Bu yüzden temiz sicile sahip... Tartının esiri olmayın

Zayıflatıcı Çay Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yeşil elma

1 adet limon

2 çubuk tarçın

4 tane karanfil

1 çay kaşığı karabiber

3 litre su

ELMA DETOKSU NASIL YAPILIR?

Elma ve limonu 5- 6 parça kesip diğer malzemelerde tencereye koyup kaynatalım. Elmalar pörsüyünce ocağı kapatalım çayımızı süzüp içelim.

Sıcak-soğuk fark etmez içebilirsiniz

Elma çayı zararları - Kimler içemez?

TANSİYON HASTALARI HAMİLELER VE MİDE PROBLEMİ YASAYANLAR İÇMESİN ÖZELLİKLE.

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Her gün 2 bardak içilebilir. Tadı güzel. Yediklerimize dikkat edersek bu çayla birlikte güzel sonuçlar elde ediliyor. Bu çay sık tuvalete çıkartıyor bu arada. Elma çayın bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur. Ancak elmanın ait olduğu meyve ailesine duyarlı kişilerde alerjik reaksiyona neden olabilir. Ne sıklıkta tüketebileceğinizi beslenme uzmanına ve doktorunuza mutlaka danışmakta fayda vardır.

Limon elma tarçın suyu Faydaları: Elma limon tarçın ne işe yarar?

Elma tarçın detoksu, toksinlerin yarattığı, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk şikayetleri yaşayan, kolay kilo alabilen, tatlı isteği ve açlık atakları ile ilgili sorunlar yaşayan kişilerin rahatlıkla uygulayabileceği bir detokstur. Detoksu uygulanmadan önce mutlaka bir uzmandan destek alınması gerekmektedir.