Zayıflatan ve yağ yakan bitkisel çay tarifleri

Yağ yakıcı bitkisel çay tarifleri zayıflamak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Havalar ısınmaya başladığı zaman alınan fazla kilolar gözümüze batmaya başlar.

Yaz dönemine daha fit ve incecik girmek güzel bir vücuda sahip olmak güzel görünmek için elimizden geleni yaparız. Bu süreci biraz daha hızlandırmak için diyetimizi ve sporumuzu yaparken bunun yanında yağ yakan bitkisel çaylardan da destek alabiliriz. Sizler için yağ yakımı hızlandıracak çay tarifleri…

Yaza Fit ve İncecik Girmek İçin Yağ Yakıcı Bitkisel Çay Tarifleri

Metabolizmayı Hızlandıran Çay Tarifi

Malzemeler

Yarım limon, küçük bir parça zencefil, 8-10 tane karanfil, 2 çubuk tarçın, 5 su bardağı su, çeyrek demet maydanoz, isteğe göre bir iki dilim yeşil elma

Yapılışı: Bütün malzemeleri güzelce yıkayın. Limonu ve zencefili parçalara bölüp tencereye koyun. Üzerine suyu, tarçını ve karanfili ilave edip ocağa alın. Bütün malzemeler kaynatıktan sonra üzerine maydanozu ilave edip 3 dakika kadar daha kaynatın. Her öğünden 15 dakika önce 1 bardak için.

Not: Zencefil sizi tok tutmaya yardımcı olur. Limonun ise yağ yakıcı özelliği vardır. Maydanoz ise vücudunuzda bulunan ödemi dışarı atmanızı sağlar.

Kilo Vermenize Yardımcı Olacak Çay Tarifi

Malzemeler

2 tatlı kaşığı limon otu, 1 çay kaşığı nane, su

Yapılışı: Bir cezve suyun içerisine limon otunu bırakın demlensin. Ilıdıktan sonra üzerine naneyi ilave edip için.

Not: Bu çay hem cildinizi güzelleştirir hem de vücutta ki yağları yakmanıza yardımcı olur.

Yağ Yakan Karanfil Çayı Tarifi

Malzemeler

2 adet karanfil, 1 çay kaşığı bal, 1 yemek kaşığı elma sirkesi

Yapılışı

Sıcak su içerine karanfili ilave edin. Biraz bekleyin. Daha sonra ayrı bır kabın içerisine bal ve elma sirkesini ekleyin. Bu iki karışımı bir yerde güzelce karıştırın. Ağzı kapalı şekilde dinlenmeye bırakın. Bu karışımı kahvaltıdan önce kullanın. En fazla 1 ay kullanmanız önerilir.

Kalori Yakan Çay Tarifi

Malzemeler

2 tatlı kaşığı civanperçemi, 1 tatlı kaşığı yaban mersini, 3 bardak su

Yapılışı: Yaban mersini ve civan perçemini çay olarak demleyip için. Dikkat etmeniz gereken nokta tek bardaklık demleyip hemen tüketin. Tekrar içeceğiniz zaman yeniden demleyin.

Zayıflamayı Sağlayan Çay Tarifi

Malzemeler

1 tatlı kaşığı mate, 1 tatlı kaşığı biberiye, 1 tatlı kaşığı funda, 2 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 tatlı kaşığı kekik, limon

Yapılışı: Bir kabın içerisinde 1 lt suya limon, yeşil çay ve diğer malzemeleri ekleyip kaynatın. Demlendikten sonra süzgeç ile süzüp suyunu şişeye boşaltın. Bu çayı yemeklerden önce için.Dikkat etmeniz gereken nokta her seferinde taze tüketin.