Zayıflamak isteyenlere ameliyatsız çözüm

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, çağın en büyük sorunlarının başında gelen obeziteden mide balonu yöntemi ile ameliyatsız ve ağrısız kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.

Kilo sorunu olan hastalar için ameliyatın risk taşıdığı durumlarda mide balonunun iyi bir alternatif olduğunu söyleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, ameliyatsız zayıflama imkanı sağlayan mide balonu ile ilgili şu bilgileri bilgi verdi:

“Tüm dünyada uzun yıllardır güvenle uygulanan mide balonu obezite tedavisinde diyet, spor ve ilaçlarla desteklendiğinde etkili bir kilo verme yöntemidir. Bu yöntemde ameliyatsız, endoskopik olarak mideye yer kaplayıcı balon yerleştirilmektedir. Bu işlem herhangi bir kalıcı iz bırakmaz, hastanede yatmayı gerektirmez. Mide balonu midede kapladığı hacimle tokluk hissi yapar. Bu sayede hem acıkmayı geciktirir, hem de çok miktarda yemek yemeyi engeller. Kişiye göre değişmekle beraber ortalama olarak 20-25 kilo kaybı sağlayabilmektedir. Bu yöntem, morbid obezite nedeniyle ameliyat planlanan, ancak ameliyat olması yüksek riskli hastalarda ameliyat öncesi 20-30 kg kilo kaybı sağlayarak riski düşürmek amacıyla, obezite ameliyatı olabilmesi için şart olan minimum kiloya sahip olmayan, yüksek kilolu olup, diğer yöntemlerle kilo vermekte başarısız olan ve kilosundan memnun olmayıp diğer yöntemlerde başarısız olmuş kişilere uygulanabilmektedir.”

Hasta konforu için sedasyon denilen hafif uyku halinde yapılan mide balonu uygulamasının 10 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirildiğini ifade eden Doç. Dr. Yağcı, “İntra Gastrik Balon uygulandıktan sonra özellikle ilk 3 gün karın ağrısı ve spazm olmaktadır, bu durum genellikle ileriki günlerde kaybolmaktadır. Genellikle hastanede yatış gerekmez. İşlemden birkaç saat sonra normal yaşama kalındığı yerden devam edilebilmektedir. Mide balonu ağrı yapmaz, rahatsızlık hissi yaratmaz, uygulaması kalıcı herhangi bir yara bere, iz bırakmaz. Kişi istediği zaman, yani 6 ay beklenmeden mide balonunu çıkarılabilir. Mide balonu uygulanan kişinin sık kontrole gelmesi gerekmez, ancak diyetisyen desteği faydalı olur” dedi.

Mide balonu uygulandıktan sonra verilecek kilonun kişiden kişiye göre değiştiğine dikkat çeken Doç. Dr. Yağcı, “Mide balonu gerçekten kilo vermeye kararlı kişilerde yüz güldürücü sonuçlar ortaya koymaktadır. Mide balonu ile 3 kilo veren kişi olabildiği gibi 30 kilo veren de var. 3 kilo veren kişi genellikle herhangi bir çaba göstermeyip tüm beklentiyi balona bırakan ve balonu erkenden çıkarttıran kişilerdir. Düzenli kontrol olup, balon uygulaması ile birlikte diyet, spor ve ilaç gibi yöntemlerden bir veya birkaçını uygulayan kişiler rahatlıkla hedefledikleri kiloya ulaşabilir” şeklinde konuştu.

Mide balonu uygulaması sonrası beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Gaziantep Özel Anka Hastanesi Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, bu konuda şu önerilerde bulundu:

“Üç ana, üç ara öğün olacak şekilde gün içindeki düzeninizi planlayınız. Tüketeceğiniz gıdaları seçerken et ve türevleri, süt ve süt ürünleri, kuru baklagiller gibi protein içeriğinin yüksek olmasına dikkat ediniz. Gıdaların karbonhidrat ve yağ içeriklerini kontrol ederek tüketiniz. Katı sıvı ayırımına özen gösteriniz. Katı besin alımından ez az 15 dakika sonra sıvı tüketiniz. Yemeklerinizi çok iyi çiğneyerek ve en az 20 defa çiğneyip yutmaya özen gösteriniz. Yemek yeme süreniz en az 20 dakika olsun. Çünkü yemeklerinizi hızlı tüketmek ağrı ve tokluk hissinizi uyaracaktır. Gazlı ve kafeinli içeceklerden uzak durun.”