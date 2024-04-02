Zayıflamak isteyenler! İbn-i Sina'dan zayıflatan reçete...Vücutta yağ bırakmıyor!

İbn-i Sina asırlar öncesinden önerdiği tariflerle birçok hastalığa çözüm olabiliyor. Ayrıca ünlü hekim adeta vücutta yağ ve ödem bırakmayan bir çay tarifi de paylaştı. Bu nedenle İbn-i Sina'nın çay tarifine, zayıflamak isteyenlerin dikkat etmeleri öneriliyor.

Yüzyılın en popüler İslam doktoru olan ibn-i Sina, El-Kanun fi't Tıb kitabındaki reçetede vücuttaki yağı yakan ve ödemi atan çayın tarifini verdi. Vücut sağlığı için güçlü reçeteler hazırlayan İbn-i Sina'nın gizemli kalmış bu çay tarifini sizler için derledik.

İBN-İ SİNA'DAN ZAYIFLAMAK İSTEYENLERE TARİF

Düzensiz beslenme ve hareketsiz yaşam, ödem ve yağa sebep olabiliyor. Bu durum vücudun erkenden yaşlanmasına ve kilo almasına zemin hazırlayabiliyor. Öte yandan İbn-i Sina'da bu konu ile ilgili asırlar öncesinden öneride bulundu.

Dağ kekiğinin vücutta adeta ödem ve yağ bırakmadığını belirten İbn-i Sina, her gün bir bardak içilmesini tavsiye ediyor. Bu nedenle zayıflamak isteyenlerin İbn-i Sina'nın kekik çayı tarifine dikkat etmeleri öneriliyor.

İŞTE İBN-İ SİNA KEKİK ÇAYI TARİFİ... Zayıflama çayı

-Bir yemek kaşığı kadar kurutulmuş dağ kekiğini kaynamış bir bardak sıcak suyun içine koyun.

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-Yaklaşık 5 - 6 dakika sonra kekiği süzüp içine bir iki damla limon sıkarak tüketin.

-Ya da bir küçük süzgece bir yemek kaşığı kurutulmuş dağ kekiği koyun.

-Üzerine sıcak su döküp içine yine limon sıkarak tüketin. Akşamları yatmadan önce bir bardak tüketebilirsiniz.

Sağlıklı beslenmeye ek olarak, bu tarifi düzenli bir şekilde uyguladığınızda zamanla fazla kilolarınızdan kurtulduğunuzu ve daha enerjik hissettiğinizi fark edeceksiniz. Ancak kekik çayının faydaları bunlarla bitmiyor...

İŞTE KEKİK ÇAYININ FAYDALARI

Kekik çayı aynı zamanda solunum yollarını temizleyerek virüs ve bakterilere karşı akciğerlerin savunmasını güçlendirir.

Vücuttaki hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Vücuttan toksinleri atarak karaciğerin temizlenmesini sağlar.

Not: Alerji etkisi oluşabilecek ve farklı bir sağlık rahatsızlığı geçirme riski olan kişilerin uzman bir doktora danışarak kekik çayını denemeleri gerekir.

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